Bakan Kurum: Tarımın mülkiyet sorununu çözüyoruz

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Hazine’ye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözeceklerini belirten Kurum, özetle şunları kaydetti: “2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıyoruz. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacağız. Hazine’ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019’dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilere de ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacağız.”

Bakanlık daha önce de 2/B olarak bilinen araziler ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı için düzenleme yapmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar 685 bin adet taşınmazın satışı gerçekleştirilirken, 955 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuşmuştu. Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 280 bin vatandaş için başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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Hazine taşınmazlarında da satın alma başvuru süresi uzatıldı. Yeni düzenlemeyle Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazları için satın alma başvuru süresi de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Daha önce Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan vatandaşlara satın alma hakkı tanınmış ve satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti.

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Yeni düzenleme ayrıca Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkânı getiriyor. Hazine taşınmazlarının ihaleli satışında bedeller taksitle ödenebiliyor ve yüzde 25 peşinat ödenmesi hâlinde 2 yıl boyunca 8 taksitle ödeme yapılabiliyor ancak peşin ödemede herhangi bir indirim yapılmıyordu. Düzenlemeyle ayrıca Hazine’ye ait tarım arazilerinin çiftçilere doğrudan kiralanmasında başvuru süresi kaldırıldı. Ayrıca bundan sonra ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları satılabilecek.