Türk şirketten Slovenya'ya insansız tarım araçları fabrikası yatırımı

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Slovenya’nın Logatec şehrindeki yeni yönetim ve üretim üssünün açılışına, Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan, Slovenya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Direktörü Jernej Salecl, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Direktörü Tanja Permozer, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Koordinatörü Metka Urbas, Logatec Belediye Başkanı Berto Menard, Türkiye ve İtalya Tarım Bakanlığı heyeti, Avrupa’nın önde gelen bankalarının genel müdürleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Holdingin Pek Automotive adlı iştirakine ait olduğu belirtilen tesiste, insansız tarım araçları üretilecek. Aracın geliştirilmesi ve tesisin üretime hazır hale gelmesi için 117 milyon Euro’luk yatırım yapıldığı açıklandı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bugün holdingimiz ve Pek Automotive şirketimiz için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız elektrikli insansız tarım aracımızın bir başka deyişle robotumuzun seri üretimine başlıyoruz. Tarım döngüsünün her aşamasını insansız ve tamamen elektrikle çalışan inanılmaz düşük maliyetle en verimli şekilde yapan robotu üretmeyi başardık. 3 yıldır sahada, çiftliklerde yaptığımız denemeleri tamamladık ve şimdi bu yeni fabrikamızda seri üretime başlıyoruz” dedi.

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Son günlerde artan maliyetler nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede çiftçilerin sorun yaşadığını söyleyen Peker, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan açıklamalardan görüyoruz ki bu sorunların ana nedeni artan enerji maliyetleri... Bizim robotumuzu kullanan bir çiftçi, çok önemli bir maliyet avantajı elde edecek. Gıda güvenliğinin sağlanmasına da çok önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda Avrupa’nın birçok ülkesinde distribütörlük anlaşmalarımızı yaptık, robotumuz bu ülkelerde hemen satışa sunulacak. Robotumuz çok yakın bir zamanda da Türkiye’de de çiftçilerimizin hizmetinde olacak.”