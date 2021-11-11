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Tarım ve Orman Bakanlığı: Her gün 4.9 milyon ekmek israf ediliyor

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İsraf#Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı: Her gün 4.9 milyon ekmek israf ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de her gün 4.9 milyon adet ekmek ve üretilen sebzelerin yüzde 50’sinin israf edildiğini, her yıl toplam 18.8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini açıkladı.

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Gelecek yıllarda tüm dünyayı, kuraklık ve gıdaya erişim sıkıntısı beklerken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe kitapçığında ilginç bilgiler yer aldı. Buna göre, dünyada 821 milyon insan açlıkla karşı karşıya, ancak 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç de obezite sorunu yaşıyor. Gıda israfı en çok yaş meyve ve sebzede, ardından hazır yemek ve ekmekte yaşanıyor. Türkiye’de her gün 4.9 milyon adet ekmek israf ediliyor.

Üretilen sebzelerin yüzde 50’si israf oluyor. Her yıl toplam 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Hazır yemek sektöründe de hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lokantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüketim yerlerinde gıda kayıp ve israfı ciddi boyutlara ulaşıyor. Hizmet sektöründe işletme başı yılda 4.2 ton gıda, 2 bin litre içecek israf ediliyor.

Bu israfın önüne geçebilmek için bir eylem planı hazırlandı. Buna göre, atık gıdanın geri dönüşümü sağlanacak. İnsan tüketimi mümkün değilse, yiyecekler hayvan yemi olarak kullanılacak. Otel, restoran ve kafelerde gıda israfının önüne geçilmesi için kılavuz da hazırlandı. Belediyelere gıda israfı ile mücadele konusunda çağrı yapıldı.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İsraf#Türkiye

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