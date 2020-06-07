Tarım ve hayvancılıkta salgın önlemleri

2020 yılı tarımsal destekleme çalışmalarının hızla devam ettiğini, en kısa sürede yayınlanacağını, temel gıdalarda stok ve piyasa takibinin etkinleştirildiğini belirten Pakdemirli, et, süt, yumurtada üretiminin ise kesintisiz sürmesi amacıyla tüm tedbirlerin alınmaya devam ettiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde “Koronavirüs salgınının, vatandaşların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılayan tarım sektörüne olacak etkilerini en aza indirmek ve üretime devam etmek için alınan önlemler nelerdir?” sorusunu yöneltti.

STOK TAKİBİ

Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta tarım ve hayvancılık sektöründe alınan önlemleri özetle şöyle sıraladı: “Çiftçilerin ve mevsimlik işçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak, hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma yürütülmektedir. Dönemsellik arz eden çiftçi başvurularına (desteklemeler vb) yönelik süreler uzatıldı. Gübre, tohum, ilaç, yem gibi girdilerin üretimi, lojistiği ve dağıtımında sorun yaşanmaması için tedbirler alındı. Temel gıdalarda stok ve piyasa takibi etkinleştirildi. Çin’de görülen ilk vakalar sonrasında, perakende sektörü bilgilendirilerek, gıdanın tedariki, lojistiği ve stok yönetimi konularında çalışmalar yapıldı. İlave yazlık ekim yapmaya uygun bölgelerde tohum sübvanse edilerek ‘Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi’ Projesi başlatıldı.”

22 MİLYAR TL BÜTÇE

Tarımsal destekleme ödemeleri için 2020 yılında 22 Milyar TL bütçe tahsis edildiğini söyleyen Pakdemirli, “İlk dört ayda bu bütçenin yüzde 50’den daha fazlası üretici ve yetiştiricilerimize ödendi ve ödemeler devam ediyor. 2020 yılı destekleme çalışmaları hızla devam etmekte olup, en kısa sürede yayınlanacaktır. 2003-2020 döneminde toplam 14,4 Milyar TL mazot desteği verildi. 2005-2020 yılları arasında 9,3 Milyar TL gübre desteği verildi. 2019 yılında hububatta gübre desteği yüzde 100 artırıldı. Ayrıca, 2020 yılında üreticilerimizin almış olduğu gübre desteğine ilave olarak dekara 10 TL organik ve organomineral gübre desteği ödemeleri başladı. Hayvansal üretimde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla sektörün tüm paydaşları ile iletişim halinde olup, kırmızı et, süt, yumurta ve beyaz et gibi stratejik ürünlerde üretimin kesintisiz sürmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve almaya devam etmektedir” diye konuştu.