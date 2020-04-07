Tarım seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için ‘Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’ nı başlattıklarını belirterek, “21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” dedi. Pakdemirli, koronavirüs dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını bildirdi.

REKOLTE ARTIŞI

Yürütülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi: “Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti yaşanmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş için ‘Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’ başlattık. Bu projeyle ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz. Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgileri toplandı. Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz. Yüzde 25’i ise çiftçi katkısıyla karşılanacak.”

Pakdemirli, mevsim itibarıyla öncelikli olarak tohumların üreticilere dağıtımına başlandığı bilgisini vererek, ekimi yapılacak ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendiğini aktardı. Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek ürünlerin toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını bildirdi.

ÜRETİMİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, üretimin devamlılığı için tarımsal desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Tohumda yüzde 75 hibe desteği bizleri çok mutlu etti. Destek, bu dönemde üretimin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Akcan, salgın nedeniyle bu tür desteklerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Özellikle atıl kalan arazilerin ekilmesi ve üretimin devamlılığı için çiftçinin bu şekilde hibe verilerek özendirilmesi çok güzel. Bunlar zaten olması gereken desteklerdi, devlet bunu fark etti, hızlıca yol alıyor. Umarım bunlar, daha çok dışarıdan aldığımız ürünler için de gerçekleştirilebilir. Bu tür desteklerin kapsamı daha fazla üründe olmalı.” Akcan, söz konusu desteklerin sertifikalı tohuma verileceğini vurgulayarak, bu sayede çiftçinin sertifikalı tohum kullanım oranın da artacağını sözlerine ekledi.

TOPLAM DEĞERİ 220 MİLYON LİRA

Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon lira, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğunu dile getirdi. Proje kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat yer alıyor.

ÜRETİMDE YENİ ÖNLEMLER DEVREDE

Tarım Bakanlığı, koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Ekim ve erken hasatta çalışacak mevsimlik tarım işçileri için Sağlık ve İçişleri Bakanlığı ile toplantılar yapıldı. Hangi şartlarda çalışacaklarına ilişkin genelge hazırlandı. Mevsimlik işçiler, ürün ekimi kadar, zamanı gelen ürünlerin toplanmasında da büyük önem taşıyor. Patates ve soğanın yanı sıra turfanda sebzeler ve kirazın hasat zamanının geldiği belirtildi.



LİMON AYARLAMASI



Karantina nedeniyle evlerdeki tüketimin artması sonucu hangi ürünlerin ihracatının kontrol altına alınacağına ilişkin de izleme sürüyor. Patates, soğan ve limondan sonra şimdilik ihracatına sınırlama getirilecek bir ürün olmadığı belirtiliyor. C vitaminine olan ihtiyacın artması üzerine üretilen bir milyon ton limonun iç piyasada kullanılmasına karar verilmişti. Türkiye’nin normalde bu limonun yarısını ihraç ettiği bilgisi aktarıldı. Portakal ve greyfurt için aynı durumun söz konusu olmadığı ve ihracatına sınırlama getirilmeyeceği öğrenildi.



VETERİNERLER İZİNSİZ



Alınan yeni önlemler çerçevesinde, ürün ekiminde aksama yaşanmaması için Tarım Bakanlığı, il müdürlüklerine, üreticinin tohum, gübre, tarım ilacı gibi tüm girdilerinin sorunsuz karşılanması için önlem almaları uyarısında bulundu. Ayrıca, karantina nedeniyle hayvan üreticilerinin rutin hizmetlerinin aksatılmaması için de önlemler alındı. Tüm veterinerlerin, sağlık personeli gibi izinsiz çalışmasına karar verildi. Hayvanların, aşı, küpeleme, sağlık kontrolleri, hastalık tedavileri gibi işlemlerin aksatılmaması istendi.



GIDA DENETİMİ ARTTIRILDI



Gıda denetim elemalarının da izinleri kaldırıldı. Koronavirüs salgınından yararlanarak, fahiş fiyat uygulayan ve sağlıksız ürünleri piyasa sürenlerin denetimleri de arttırıldı. Haksız kazanç için stoklama yapanlar ve fahiş fiyat isteyenlerin Ticaret Bakanlığı ile birlikte denetimlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. İlk haftalarda gıda tüketiminde ve stoklanmasında yaşanan 3 kata varan artışların, son haftalarda salgından önceki seviyeye indiği belirtiliyor.