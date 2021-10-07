Tarım makineleri sektörü ihracatta yeni rekora gidiyor

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Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda, sektörde ihracat hedeflerine ilişkin yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarım makineleri sektörünün çok iyi iş çıkardığını söyledi.

Salgın döneminde tüm dünyada tarımın öneminin daha çok farkına varıldığını ifade eden İleri, ülkelerin tarımda kendine yetebilmenin değerini kavradığını dile getirdi.

"HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEK"

İleri, tarımın son dönemde ciddi ivme kazandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl çok güzel bir sezon geçerdik. Bu yıl da ilk çeyreğin sonuna kadar işlerimiz çok güzeldi. Şu an ise işlerimiz orta kararda devam ediyor. İhracat övündüğümüz hususlardan. Yıllar önce sektör 100 milyon dolarlık ihracatı zor görüyordu. Şu anda 1 milyar dolar seviyesini aştık. 2020 itibarıyla 1 milyar 80 milyon dolar ihracatımız oldu. Geçen yıl ülkeler sıralamasında Türkiye 15'inciliğe kadar yükseldi. Yıllar önce 40'ıncı sıralardaydık. Sektör bu noktaya kadar geldi. Ağustos sonu itibarıyla elimizdeki rakamlar yüzde 34'lük bir büyümeyi işaret ediyor. Bu yeni bir rekor diyebiliriz. Hedefimiz dünyada ilk 10 ülke arasına girmek. Bunu kısa vadede başarır mıyız bilmiyorum ama Fransa, Almanya, İtalya ve ABD'nin olduğu devler ligine girmek istiyoruz."

"KATMA DEĞERLİ İHRACATA AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM"

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Selami İleri, sektörün 130 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Sektörde bu yıl için öngörümüz yüzde 20'lik bir büyümeydi. 1,3 milyar doları zorlarız diye tahmin ediyorduk ancak 1,4 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış satımın yarısını traktörlerin, diğer yarısını tarım aletlerinin oluşturduğuna değinen İleri, traktördeki ihracat sıralamasının iyi bir seviyede olduğunu, tarım aletlerinde de aynı noktaya gelmeye çalıştıklarını aktardı.

Özellikle traktör ihracatında İtalya ve ABD'ye önemli satışlar yapıldığını dile getiren İleri, "Satılan her 3 traktörden 2'si ABD ve İtalya'ya gidiyor. Ekipmanda ise pazar daha geniş. Komşu ülkeler, Afrika ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemi ile Özbekistan, Azerbaycan ve Irak'a ihracatta önemli bir artış söz konusu." diye konuştu.

İleri, katma değerli üretim konusuna da değindi.

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Almanya'da birim kilogram değerinin 12 dolar, Türkiye'de ise 4,6 dolar civarında olduğunu bildiren İleri, "Katma değerli ihracat yapmıyoruz. Bu alana daha fazla ağırlık vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.