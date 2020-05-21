Tarım Kredi 4 ayda kurumlara 700 bin gıda kolisi temin etti

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için tohumdan sofraya üretim zincirinin her aşamasında sorumluluk üstlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), talep eden kurumlara yılın 4 aylık döneminde 700 bin gıda kolisi teslim etti.



Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zorlu dönemde tarımsal üretimin aksamaması için çalışmalarını artırarak sürdürüyor.



Faaliyetlerini "tarladan sofraya" vizyonuyla yürüten Tarım Kredi, bir yandan da "kurumsal iş birlikleri" çerçevesinde kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere talep ettiği gıda ürünlerinden oluşan kolilerin tedarikini sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 2019'da toplam 540 bin gıda kolisi talebini karşıladıklarını, bu yıl ise nisan sonu itibarıyla 700 bin gıda kolisi rakamına ulaşıldığını bildirdi.



Devam eden siparişlerle söz konusu rakamın daha da artacağını vurgulayan Poyraz, "Hedefimiz, yüzde 100 yerli imkanları kullanarak talep eden kurumlara yıl sonu itibarıyla 1 milyon adet gıda kolisini ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.



"TARIM KREDİ MARKALI ÜRÜNLER GIDA KOLİLERİNDE"



Gıda kolilerinin tedarik sürecine ilişkin de bilgi veren Poyraz, şunları kaydetti:



"Yerli ve milli gıda saikiyle ülke çiftçisinden almış olduğumuz ürünlerin işlenmesiyle nihai hale getirilen Tarım Kredi markalı nohut, fasulye, pirinç, bulgur, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un, zeytin, makarna ve benzeri ürünleri içeren gıda kolileri, Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Daire Başkanlığı Kurumsal Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü ile bölge birliklerimizin kurumlar ile yaptığı iş birlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere kurumlarımıza teslim edilmektedir."



Ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmak isteyen kurumların taleplerinin Tarım Kredi tarafından karşılandığını belirten Poyraz, aynı zamanda Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan yardım çalışması kapsamında kurumların Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ulaştırılan yardım kolisi taleplerinin de yine Tarım Kredi tarafından tedarik edildiğini aktardı.



300 KURUMA SEVKİYAT YAPILIYOR



Özellikle son iki aydır Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Birlik AŞ'nin Etimesgut tesislerindeki çalışanlarca 24 saat gıda kolilerinin hazırlandığı bilgisini veren Poyraz, "Gıda kolileri hem kurumsal anlamda 10 yıllık paydaşımız Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerine hem de bölge birliklerimiz ve şirketimiz Tarım Kredi Birlik AŞ'nin ortaklaşa çalışmalarıyla memleketimizin dört bir yanındaki belediyeler, valilikler, sosyal yardımlaşma vakıfları gibi yaklaşık 300 kuruma yoğun bir şekilde sevk edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Gıda kolisi temininin önemine dikkati çeken Poyraz, kurumlardan alınan her gıda ürünün ve gıda kolisi siparişinin ortaklardan aldıkları mahsulün artmasına vesile olduğunu, bunun da kurumsal misyon gereği ortakların, çiftçilerin tarımsal ürünlerinin pazarlanması aşamasında da yalnız kalmamalarını sağladığını bildirdi.



Poyraz, Tarım Kredi ürünleriyle hazırlanan gıda kolilerinin ePttAVM ve Tarım Kredi Kooperatif Marketler'den temin edilebildiğini kaydetti.