Tarihi kar!

TÜRK Telekom 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom yılın ilk yarısında net kârını 1.6 milyar TL’ye çıkardı. Türk Telekom 1.6 milyar TL’lik net kârla, halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaşanan süreci, “Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapı, çevik yönetim, etkin karar alma mekanizmaları, 34 bin çalışan ve yetkin saha ekibi sayesinde başarıyla atlattık” sözleriyle değerlendirdi. Önal, ilk yarı performanslarıyla ilgili olarak da, “Bu yılın ilk yarısında net kârımız 1.6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2.1 milyar TL’ye çıktı” diye konuştu.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6.2 milyar TL’ye ulaştığını ve ilk yarı yılda FAVÖK marjının ise 46.8 olduğunu aktaran Önal, “2020’nin ilk altı ayında 13.3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık .Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1.6 milyar TL net kâr olarak yansıdı” ifadelerini kullandı.

ORTALAMA KULLANIM YÜZDE 20 ARTTI

EVDE kalma sürelerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında sabit geniş bant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğuna vurgu yapan Ümit Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit geniş bant abonesi kazandık.”

48.7 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

YILIN ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48.7 milyon aboneye ulaştıklarını açıklayan Ümit Önal, “Sabit geniş bant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12.2 milyona yükseldi. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4.8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22.8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi” dedi.

‘AÇIKLAMA YAPMASAK İHALE BİZE KALACAKTI’

BAYRAMDA yapılan telefon görüşmelerindeki sorunları değerlendiren Önal, “Bu tür durumlarda bir çağrının başladığı yer var bir de çağrının sonlandığı yer var. Çağrı başladığında ve başka bir operatör aranıyorsa o çağrıda çağrıyı karşılayan operatörün yeteneği yetkinliği kapasitesi, o çağrının da başarısının birincil şartı. Bizden başlamayan bütün çağrılara mükemmel şekilde cevap verdik. Bizden bütün çağrılar da mükemmel bir şekilde başladı. Bir operatör ‘sorun bizden değil’ şeklinde benim sonradan pişman olduklarını zannettiğim bir açıklama yaptı. Diğer operatörümüz de bizden değil dedi. Son olarak biz de bizden değil demeseydik ihale bize kalacaktı. BTK nezdinde başlayan bir soruşturma var. Soruşturmanın sonucuna göre yorum yapmanın hakkaniyetli olacağını düşünüyorum” dedi.