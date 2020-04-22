Tarihi istihdam hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkânı sağlayacaklarını söyledi. Bakan Albayrak, “Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

ARA ELEMAN AÇIĞI

Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğini ifade eden Albayrak, Türkiye’nin bugün itibariyle 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağının mevcut olduğunu söyledi. Albayrak, “Yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye’de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte (1 Milyon Yazılımcı Projesi), sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak” diye konuştu.

100’ÜN ÜSTÜNDE EĞİTİM

Projenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Albayrak, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, “Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek” ifadelerini kullandı.

ERİŞİME AÇIK HAVUZ

Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını anlatan Albayrak, “Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler” dedi.

BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN

En ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirten Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız.”

15 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLER BAŞVURABİLİR

Eğitim almak isteyenler CV’lerini https//1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresine girecekler. İsteyenler https//www.btkakademi.gov.tr adresinden de eğitim alabilecek. CV’leri iş arayışı içinde olanların doldurmaları bekleniyor. Bakanlık herhangi bir seçim yapmayacak. Bir kısıtlama yok. Ama istihdam beklentisi varsa CV doldurulması gerekiyor. Çünkü CV Bank (1 milyonistihdamsitesi) başta İş Kur, vakıf, dernek gibi kurumlara açılacak. Onların buraya girilen CV’lerden akademi üzerinden alınan eğitimlere göre istediği kriterlerde yetkinlikte adaylara erişmesi sağlanacak. İşverenler kendi istediklerine göre CV dolduranlardan seçim yapabilecekler. Bir yaş sınırı yok. Akademiye e-devlet portalı üzerinden de girilebiliyor. Burada da giriş yaşı 15 olarak belirlenmiş durumda. Şu anda 15 yaşın aşağıya çekilmesi düşünülmüyor talep gelirse değerlendirilecek. Liseden itibaren kişilerin bu alanda eğitim alarak sektöre girmeleri hedefleniyor. Ama sözel bölümde okumuş ancak bu alana ilgi duyanlar da hedefleniyor. Bazı eğitimlerde hem sınav hem de sertifikasyon süreci olacak. Eğitim 7-24 online olacak. Sınıfa göre değil derse göre katılım olacak. Siteye girerek derse katılım sağlanabiliyor. Programın ilerleyen zamanlarında online sınıflar açılabilecek. (Neşe KARANFİL / ANKARA)