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Tarihi Haydarpaşa bayisi! Otomotivciler lojistik sorununu limana çadır kurarak çözüyor

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#Astra#Otomotiv#TSE
Tarihi Haydarpaşa bayisi Otomotivciler lojistik sorununu limana çadır kurarak çözüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

Otomotivde teslimatları geciktiren lojistik sorunlarına Türkiye’de ilginç bir çözüm getirildi. Bünyesinde Citroen, DS, Peugeot ve Opel gibi markalar bulunan Stellantis, teslimatlar için Haydarpaşa Limanı’nı kullanmaya başladı. Araçlar limanlardaki hazırlığın ardından TIR’lara yüklenmek yerine gemilerle direkt Haydarpaşa’ya iniyor ve tarihi garın yanına kurulan çadırlardan teslim ediliyor.

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Otomotiv markaları Ocak-Haziran 2023’te Türkiye’ye ne getirdiyse sattı. Yatırım amaçlı alımlarla güçlenen talebin de etkisiyle rekabette modele değil araç üretebilen ve hızlı teslim eden markaya bakıldı. Çünkü, bir yandan küresel üretim ve lojistik sorunları devam ediyor bir yandan da otomobil fiyatları her ay artıyordu. Kurban Bayramı öncesinde ise Marmara Bölgesi’ndeki limanlarda adeta sıfır otomobil indirme yarışı vardı. Trafik o kadar fazlaydı ki, bazı gemiler açıkta beklemek zorunda kaldı. Araçlarını indirebilen markalar ise TSE onayı ve gümrükleme işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle teslimatları bayram öncesine yetiştiremedi. Teslimatları geciktiren lojistik sorunlarına Türkiye’de çok ilginç bir çözüm bulundu.

GÜNDE 300 TESLİMAT

Bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markalar bulunan Stellantis, geçen hafta itibarıyla araçları gemilerle Haydarpaşa Limanı’na indirerek tarihi garın yanındaki boş alana çadır kurdu ve doğrudan teslimata başladı. Haydarpaşa operasyonuyla grubun günde 300 araç teslimat ettiğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Limanlarda önce araçların PDI denilen hazırlıklarını yapıyoruz, ardından gemilerle direkt Haydarpaşa’ya indiriyoruz. Böylece TIR sevkıyatına gerek kalmıyor. TIR’lar ise Anadolu’ya ve diğer bayilere hizmet veriyor. Zaten satışların yüzde 45’i İstanbul’dan gerçekleşiyor. Haydarpaşa ile teslimat süreleri 10-15 gün erkene çekildi. Müşteriler bayramdan önce araçlarını alabildi” dedi.

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Tarihi Haydarpaşa bayisi Otomotivciler lojistik sorununu limana çadır kurarak çözüyor

100 BİNİ BULACAK

Opel’in davetiyle katıldığımız Berlin’deki elektrikli Astra toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özocak, pazar beklentileri ve marka hedefleriyle ilgili de şu mesajları verdi: “Haziran’da toplam binek ve hafif ticari araç satışlarının 100 bini bulmasını bekliyoruz. Böylece, pazar Ocak-Haziran’da 545 bine gelecek. Bu hem ay hem de yarıyıl rekoru. Biz de Opel olarak Haziran’da 10 bin adetlik satışla yani yüzde 10’luk pazar payı ile rekorumuzu kırmış olacağız. Yarıyıl toplamında satışlarımızı 40 bini bulacak. Yılı ise 60 bin adedin üzerinde satış, yüzde 6.5 pazar payıyla kapatmayı hedefliyoruz.”

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Tarihi Haydarpaşa bayisi Otomotivciler lojistik sorununu limana çadır kurarak çözüyor

Emre Özocak

ASTRA DA ARTIK ELEKTRİKLİ

Astra modeliyle ithal C-Hatchback sınıfında lider olduklarını kaydeden Emre Özocak, elektrikli Astra’nın gelmesiyle birlikte bu liderliği taçlandıracaklarını söyledi. Bu sene Türkiye’ye 500 adet elektrikli Astra getirmeyi planladıklarını belirten Özocak, modelin diğer elektrikli Opel modellerinde olduğu gibi sadece internetten satılacağını ve 75 bin TL’lik kapora isteneceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta internetten siparişleri alınmaya başlanan elektrikli Astra’da 115 kW (156 beygir) güç ve 270 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Araçta bulunan 54 kWh’lik batarya ise 418 km’ye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın teslimatları ise Eylül ayından itibaren başlayacak.

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#Astra#Otomotiv#TSE

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