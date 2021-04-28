Tarihi dostluğu ihracatla taçlandırdı

Bugün 50 ülkeyi aşan ihracat portföyüne inovasyon ve AR-GE tasarım gücünü de ekleyen firma, yakın zamanda ihracat yaptığı ülkeler arasına Japonya’yı da ekledi. “30 yıllık sektör tecrübemiz bugün bizlere Japonya gibi kalite ve standartlara önem veren farklı bir ülkeyle tarihten gelen dostlukla beraber ticari ilişkilerimizi de geliştirme fırsatını verdi” diyen Betonstar AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Ciliv, şu bilgileri paylaştı: “Bu hem sektörümüz açısından hem de ülkemiz açısından önemli bir gelişme. Japon müşterimiz Betontech 4 Aralık 2019 tarihinde İzmir Torbalı’daki fabrikamızı ziyarete geldi. Üretim proseslerinin her aşamasını kendi gözleriyle fabrikamızda yerinde gördüler. Sektörde en önemli ayraçlardan biri olan boya kalitemizdeki titizliğe ve farklılıklara hayran kaldılar. Dünyanın en büyük beton pompa fuarları arasında yer alan World of Concrete (WOC) fuarına; Şubat 2020‘de katıldığımızda kendilerini, Amerika’da fuar stant alanımızda da ağırlama ve karşılıklı işbirliğini geliştirme fırsatı bulduk.”

ÖZEL ÜRETİM YAPTIK

Dünyanın bir diğer ucundaki dostlar için özel üretim yapıldığını söyleyen Bora Ciliv, “Yakın zamanda Japonya’ya ulaşan özel üretim H37 5Z AR&GE’nin güç ve tasarımını bileştirdi. Japonya’da henüz servis ağı ve imkanı olmasa da yaşanabilecek sıkıntı ve arızalar adına çözümler ürettik. Betonstar’ın yazılım ekranı Smartstar sayesinde müşterinin arızasını en kolay haliyle görebilmek ve çözüm önermek için pompaya uzaktan erişim sistemiyle bağlanılacak. İnternet üzerinden aracın lokasyonu dahil temel bilgilerini, SMARTSTAR ekranında okunan arıza kodlarını izlemek mümkün olacak. Japonca dil desteğiyle ekranların hazırlanmış olması da araç kullanımında operatöre kullanım kolaylığı ve rahatlığı verecek” ifadelerini kullandı.

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