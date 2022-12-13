Tanca Tanca’ya karşı

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Kemal Tanca ayakkabı markasının kurucu ortağı Gazanfer Kemal Tanca’nın vefat etmeden önce markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle davalık olduğu oğlu Tamer Tanca’ya ikinci kez marka davası açıldı.

Türkiye’de 72 yıldır hizmet veren ayakkabı markası ‘Kemal Tanca’nın sahibi 87 yaşındaki Gazanfer Kemal Tanca, 6 yıl önce vefat etti. Gazanfer Kemal Tanca, vefat etmeden bir yıl önce kendisinden izin almadan internetten satış yaptığı iddiasıyla oğlu Tamer Tanca’ya dava açmıştı. ‘Kemal Tanca’ markasının kullanımını yıllar önce oğullarına devrettiğini belirten Tamer Tanca da babasının hukuki ehliyeti olup olmadığının (akli melekesinin) tespitini istemişti.

MAHKEME BABAYA HAK VERDİ

Gazanfer Kemal Tanca’yı haklı bulan mahkeme, Taner Tanca’nın ‘Kemal Tanca’ markasıyla online satış yapmasını tedbiren durdurmuştu. Gazanfer Kemal Tanca’nın vefatının ardından Kemal Tanca Kundura Mağaza ve Deri şirketi, ‘tanca’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Tamer Tanca’ya ikinci kez dava açtı.

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İZİNSİZ KULLANILIYORDU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Kemal Tanca Kundura Mağaza ve Deri şirketinin 37 yıldır Türk Patent ve Marka Kurumu’nda kayıtlı bulunan ‘Kemal Tanca’ markası başta olmak üzere ‘Tanca’ ibareli tüm markalar Tamer Tanca Mağazacılık şirketi tarafından izinsiz kullanılıyordu. İddiaya göre Tamer Tanca Mağazacılık şirketi, ‘tnc plus’, ‘tnc work’, ‘tnc podium’, ‘tnc selection’, ‘t.tanca’, ‘tnc tanca’, ‘tnc for man’, ‘tnc luxury’ ve ‘kemal tanca kids’ markası adı altında satış yapıyordu.

Tamer Tanca Mağazacılık şirketinin, Kemal Tanca Kundura Mağaza ve Deri şirketinin gerçek hak sahibi olduğu ‘Kemal Tanca’ ve ‘tanca’ markalarının ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan ürünlerin satışını yapılarak halkı yanılttığının anlatıldığı dilekçede, “Davalı şirket, bu markaların usul ve yasaya aykırı şekilde kendi adına tescil ettirmiştir. Bu markaların hükümsüzlüğüne karar verilerek sicilden silinmesini istiyoruz. Ayrıca, bu markaların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi.

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MÜŞTERİLERE UYARI DUYURUSU

* Ayrıca Kemal Tanca’nın internet sitesinde de ziyaretçileri karşılayan önemli bir duyuru bulunuyor. Kamuoyunun dikkatine şeklinde başlayan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Markamız Kemal Tanca 72 yıllık tecrübesi ile halkımıza ve tedarik zincirlerimize kalitesi ve güçlü finansal yapısıyla hizmet etmeye devam etmektedir. Konkordato ilan eden, marka ve tabela adını Tamet Tanca olarak lanse eden Tamer Tanca A.Ş ile bir bağı yoktur. Kemal Tanca ürününü seçerken Kemal Tanca markalı olduğundan emin olunuz.”