TANAP’tan gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak

Düzyol, “TANAP, Güney Gaz Koridoru olarak adlandırılan, Avrupa Birliği ve küresel enerji jeopolitiği açısından stratejik değer taşıyan yeni bir gaz değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. 1850 kilometreyle Orta Doğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğalgaz boru hattı olan TANAP, Türkiye’nin doğu-batı enerji koridoru olma hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu doğalgaz iletim altyapısının ana omurgasını oluşturuyor” diye konuştu.

ARZ ÇEŞİTLİLİĞİ

Düzyol, sözlerini şöyle sürdürdü: “TANAP sayesinde Azerbaycan, tarihte ilk kez doğal gazını Avrupa’ya doğrudan ihraç etme, bu suretle iktisadi kalkınması için ihtiyaç duyduğu ihracat gelirlerini artırma ve Avrupa Birliği ile mevcut siyasi ve iktisadi ilişkilerini daha da geliştirme imkanına da kavuşmuş olacak.”

TANAP GURURU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile taşıyacağımız gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk” ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak” dedi.