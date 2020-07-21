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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Tam bağımsız Türkiye için aramaya devam ediyoruz’

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‘Tam bağımsız Türkiye için aramaya devam ediyoruz’
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam edildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Fatih gemisiyle ilgili twetini alıntı yaparak, “Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

KARADENİZ’DE İLK SONDAJ BAŞLADI

‘Tam bağımsız Türkiye için aramaya devam ediyoruz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz’de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin “Varsa mutlaka bulacağız” ifadesini kullandı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, “Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı” bilgisini paylaştı. Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta İstanbul’dan Trabzon Limanı’na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı’nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı’nda yapılmıştı.
‘Tam bağımsız Türkiye için aramaya devam ediyoruz’

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