Talas’ta açılan 100. Yıl Müzesi’ne ziyaretçi akını

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor. Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müzeyi Ramazan ayı boyunca 36 bin 351 kişi ziyaret etmişti.