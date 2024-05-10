×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Talas’ta açılan 100. Yıl Müzesi’ne ziyaretçi akını

Güncelleme Tarihi:

#Talas#Müze#Çanakkale
Talas’ta açılan 100. Yıl Müzesi’ne ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak’ta açılışı yapılan ‘Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ ziyaretçi akınına uğruyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ücretsiz olan müzeyi üç aylık sürede 54 bin 207 kişi gezdi.

Haberin Devamı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor. Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müzeyi Ramazan ayı boyunca 36 bin 351 kişi ziyaret etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Talas#Müze#Çanakkale

BAKMADAN GEÇME!