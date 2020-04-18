Taksi ve dolmuşlardan acil destek isteği

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan şehir içi taşımacılık yapan binlerce esnaf için destek talep etti. Kurumlara gönderilen yazıda, koronavirüsle mücadele için başta 30 büyükşehir olmak üzere Türkiye genelinde alınan tedbirlerin taksicilerin, servisçilerin, dolmuşçuların ve halk otobüsçülerinin iş hacmini dibe vurdurduğu belirtildi. 30 Nisan’a kadar okulların tatil edilmesi, şehirlerarası ulaşımın izne tabi tutulması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaması ve 31 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının esnafı mağdur ettiğine dikkat çekilen yazıda acil çözüm istenerek şöyle denildi:

İŞLER YÜZDE 10’A DÜŞTÜ

“Bu tedbirlerden en çok taşımacılık yapan esnafımız etkilenmektedir. Okul servis taşımacılığının tamamen durduğu, personel servis taşımacılığı ile il içi ve 100 kilometreye kadar olan taşımacılığın durma noktasına geldiği, taksi taşımacılığında tek ve çift plaka uygulaması ve yolcu olmaması nedeniyle iş yapamaz hale gelindiği, şehir içi minibüs ve özel halk otobüsü taşımacılığı yapan esnafımızın, şehir içi ulaşımın yüzde 10’lara düşmesi nedeniyle çalışamaz hale geldiği, yük taşımacılığı yapan çoğu küçük esnafın iş yokluğu nedeni ile kontak kapatmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Taşımacı esnafının çoğunluğu, küçük çaptaki birikimlerini sermaye yaparak geçimini temin etmektedir. Başka bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Genellikle de günlük kazancı, yanında çalışan ve günlük kazançtan pay alan şoförlerle kendisinin ve ailesinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda olmaktadır. Esnafımız çalışmadığı gün ailesinin nafakasını dahi karşılayamamaktadır. Çoğu şoför esnafımızın alım gücünün olmadığı, ailesinin günlük yaşamsal ihtiyacı olan maddelere ulaşmak için yardıma ihtiyaç duymaktadır.”