Süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği

Mersin’de ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında süt üreticilerinin hazır yeme bağımlılığını en aza düşürmek ve girdi maliyetlerini azaltarak kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kaliteli kaba yem bitkisi olarak adlandırılan ryegrassı kendi arazilerine ekmeleri için destek projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği üyesi olan 65 üreticiye yüzde 50 üretici katkılı toplam 4 ton kaba yem tohumu desteği verildi. Böylece, yem bitkisi yetiştiriciliğine uygun ama kullanılmayan 800 dönümlük alanın da tarıma kazandırılması sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bahçesinde projeye dahil olan çiftçilere kaba yem bitkisi ryegrassin dağıtımları yapıldı.

AZ MALİYETLE KALİTELİ ET VE SÜT İMKANI SUNUYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kaba Yem Dağıtım Projesinin birçok getirisi bulunuyor. Proje ile üreticiyi kaba yem üretimine teşvik etmek, hayvanlarını sağlıklı ve doğal bir otla beslemek, bunun karşılığında az maliyetlerle kaliteli et ve süt üretimi sağlanması hedefliyor. Buğdaygil yem bitkisi olan tek yıllık ryegrass, kuru arazide 3, sulu arazide ise 6 biçim imkanı veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Tarım kökenli bir büyükşehir belediye başkanına sahip olmamız önemli bir şans. Bölge tarımına ve hayvancılığına pozitif ayrımcılık yapmaktayız. Üreticilerimizin bu zor günlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Tarımın her türlüsüne destek veriyoruz. Ülkemizde çok ciddi olarak kaba yem açığı bulunmakta ve üreticilerimizin en önemli üretim maliyetinin başında yem girdisi gelmektedir. Bu noktada Mersinde ilk kez uygulanan proje kapsamında Tarsus'ta %50 üretici katkılı ryegrass yem tohumu dağıtımı yapmaktayız. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek diye konuştu.

TARIMI DESTEKLEYİCİ PROJELER SÜRECEK

Yem tohumu dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, Tarım ve hayvancılığı destekleyici benzer projelerimizi önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Hayvancılığımıza destek olacak bu projenin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar da Başkan Seçere kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Bu tohum, dönüme 4 kilo olacak şekilde ekiliyor. Ova bölgede yıl içinde 6 kez biçimi yapılan bu ürün, kırsalda kurak alanlarda ise 3 kez biçilebiliyor. Protein açısından zengin bir ürün. Biz birlik olarak geçtiğimiz yıl tohumu tedarik ettik. Durumu başkanımıza da ilettik, olumlu karşıladı ve bu projeyi hayata geçirdi. Yemin torbasının 110 TL olup, sütün litre fiyatının aynı kaldığı şu günlerde bu proje üreticilerimize büyük destek oldu ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projeye dahil olan üreticilere tohumlar teslim edildi.