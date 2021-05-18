Sürdürülebilirlikte rol model olma hedefimiz var

TEB için sürdürülebilirliğin anlamı nedir?

Sürdürülebilirliğin temelini, ekonominin gelişimine katkıda bulunarak işimizi etik bir biçimde yapmak ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek oluşturuyor. Ürün ve hizmetlerimizi öncelikli olarak paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlayarak sürdürülebilir kârlılığımızı artırmanın yanında, tüm paydaşlarımızın gelişimini gözetmek ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkımızı günbegün artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Sürdürülebilirlik yönetimini Banka’nın ana projelerinin ve operasyonel süreçlerimizin merkezine aldık. Müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın farkındalığını artırarak, sürdürülebilir bankacılığın geleceği için örnek olmayı hedefledik. ‘Pozitif etki’ kültürümüzü ve toplumla diyaloğumuzu geliştirerek, müşterilerimizi destekleyen ve çevremiz üzerinde pozitif etki yaratan politikalarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle yepyeni inovatif çözümler üretmek için çalışıyoruz.



ÇEVRE VE TOPLUM

TEB’in sürdürülebilirlik strateji ve politikalarından bahseder misiniz?

Sürdürülebilirlik yönetimine yapısal ve operasyonel uygulamalarımızla 2012’de başladık. Bankamızın ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki performansını da daha sonraki yıllarda Sürdürülebilirlik Raporları vasıtasıyla kamuya açık şekilde paylaştık.

Sürdürülebilirlik anlayışında küresel standartları yakalayarak hem ülkemizde hem de sektörümüzde rol model olma hedefimiz var. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da (UNSDGs) değerli bir referans bizim için. 2018’de Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi’ni (SASECOM) kurduk. Bu resmi komiteye bağlı olarak çalışan 3 alt komite (ekonomik, çevresel, sosyal ve toplumsal) bulunuyor. TEB olarak reel ekonominin finansmanına odaklanırken, çalıştığımız birçok sektörün belirli çevresel ve sosyal konulardan doğrudan etkilenmesinden dolayı yaptığı fonlamaların etkisini kontrol etmek, oluşabilecek riskleri öngörmek ve bunlara karşı önlemler almak için de Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’ni kurduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

TEB’in ekonomik kalkınmaya desteği nasıl olmaktadır?

KOBİ’den bireysele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve kadın patronlara uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. Bu kapsamda, ‘danışman bankacılık’ yaklaşımımızla ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’lerimizi güçlendirmek ve onlara özel ürün ve hizmetler geliştirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek, kadın işletme sahiplerinin finansal ve finansal olmayan konularda ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak, büyümelerine destek olmak ve ekonomideki gizli potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla sektörde bir ilke imza atarak 2015’te Kadın Bankacılığını başlattık. Bu kapsamda, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığımız protokol kapsamında 50 milyon Euro’luk kaynağı teminatsız olarak kadın girişimcilere kullandırdık, KGF teminatlı kredileri ve KOSGEB paketlerini kadınların hizmetine sunduk.



DİJİTAL EĞİTİMLER

Toplumsal sorumluluğunuzu nasıl yerine getiriyoruz?

TEB’in topluma karşı sorumluluklarının başında, örnek bir kurum olarak her alanda, yasa ve yönetmeliklere uyumun ötesinde etik hareket etmesi geliyor. Tüm faaliyetlerimizde yüksek standartlarda etik anlayışıyla hareket ediyoruz. Ayrıca, 2012’de toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla TEB Aile Akademisi’ni kurduk. TEB müşterisi olsun veya olmasın tüm bireylere ücretsiz temel finansal okuryazarlık eğitimi sunuyoruz. 2018’de hem yeni neslin finansal teknolojilere ilgisine hem de çağın gerekliliklerine uygun olarak üniversite öğrencilerine yönelik “Dijital Finansal Okuryazarlık” eğitimleri de vermeye başladık. Engelli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla, görme ve ortopedik engelliler için şubelerde gelişmiş erişilebilirlik, tekerlekli sandalye kullananlar için özel ATM tasarımı ve görme engelliler için sesli menü seçeneği gibi çeşitli hizmetleri hayata geçirdik.

İNOVATİF İŞ FİKİRLERİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

TEB’in girişimciler için neler yaptığını anlatabilir misiniz?

2013’te hayata geçirdiğimiz TEB Girişim Bankacılığı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde Hızlandırma Programlarımız ile danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor, girişimcilerimize yatırımcı ve potansiyel müşteri buluşmaları için fırsat sağlıyoruz. Girişimcilere ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım imkanının yanı sıra girişimlerini yeni pazarlara açmaları için network olanakları da sunuyoruz. 2015’ten bu yana TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında TİM-TEB Girişim Evleri’nde hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilere destek sağlayan ve uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda BiGG Programı’na başvurularını kabul ediyoruz. Bugüne kadar BiGG kapsamında 80 Start Up firması kuruldu. TEB, TİM-TEB Girişim Evleri’ndeki girişimcilerin toplamda 13 milyon TL’lik hibeden yararlanmasına olanak verdi.



ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRAN PROJELERE DESTEK

TEB’in çevreye ve yeşil ekonomiye bakışı nasıl?

İki alanda da performansın sürekli yukarı taşınmasını hedefliyoruz. İklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak ve bilinç yaratmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyor, yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıran projelere finansal destekle katkıda bulunuyoruz. Bankamız genelinde gerçekleştirdiğimiz enerji tasarrufu projelerimizle son 5 yılda 3 bin 962 ton karbondioksit tasarrufu ile 11 bin 774 ağaç etkisi sağladık. Şubelerimizdeki doğalgaz dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla karbondioksit salınımını azalttık. Şubelerimizdeki aydınlatma armatürlerinin LED’e dönüştürülmesiyle elektrik tüketimimizi düşürdük. Bu dönüşümle yaklaşık 2 bin 724 ağacın çevre yararına eşit bir fark sağladık. Bugüne kadar 54 bin müşterinin kaydolduğu TEB Ağacım ile yıl sonuna kadar yaklaşık 5 bin fidan daha dikilmesini planlıyoruz. Son olarak, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren ‘Uzaktan Müşteri Edinme’ sürecinin başlamasıyla birlikte uzaktan müşteri edinimi sağladığımız ilk 20 bin müşteri için de fidan dikimi yapacağız.

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