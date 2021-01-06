Sürdürülebilir gelecek için 200 milyar lira

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, “Yıllardır Türkiye geliştikçe, toplumumuzun, çevrenin ve paydaşlarımızın ihtiyaçları değiştikçe biz de hem iş stratejimizi, hem de sürdürülebilirlik anlayışımızı bu değişime göre konumladık” dedi. Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti:

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

“Bankacılık ekosistemi içerisinde sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmaya katkı sağlayacak kaynaklara erişimimizi artırıyor, bu kaynakların doğru yerlere yönlendirilmesi için yapılar kuruyor, ürün ve hizmetler tasarlıyoruz. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacağız. Bu kredi hacmiyle orantılı olarak, bankamıza sağlayacağımız sürdürülebilirlikle ilintili finansmanı da 2030 yılına kadar artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini de 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt ediyoruz.”

“İklim değişikliğini, ciddi bir sorun olarak görüyoruz” diyen Binbaşgil, şunları söyledi: “Operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki ilk önemli adımımızı, Enerjisa Enerji ile önemli bir işbirliği yaparak attık. 2021 yılında tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 20’sini rüzgardan elde edilen enerjiyle karşılayacağız.”