‘Yatırımcı Günü’nde yatırımcılara Türkiye anlatıldı

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BBVA, 2024 yılına kadar verimlilik, kârlılık ve temettü dağıtımı açısından somut değer yaratacak alanlarda güçlü hedefler koydu. 2025 yılına kadar 200 milyar euro sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü vurgulayan BBVA, müşteri kazanımı konusunda da güçlü hedefler açıkladı. 2024 yılına kadar 10 milyon yeni müşteri kazanmayı planlayan BBVA ayrıca, temettü dağıtım politikasını değiştirerek, temettü dağıtım oranını yıllık konsolide olağan kârının yüzde 40-50'sine yükseltti.

Yatırımcı gününde konuşan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “BBVA, benzeri görülmemiş bir değişimin getirdiği büyüme fırsatlarını yakalamak için eşsiz bir konuma sahip. Dijitalleşmedeki liderliğimiz, müşterilerimizin finansal sağlığını iyileştirmek için sunduğumuz çözümler ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz; hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma değer yaratan en güçlü yanlarımız.” dedi.

Bulunduğu ana pazarlardaki büyüme planlarına da değinen Villa, Türkiye özelinde pazar payı ve kârlılıkta liderliği koruma hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Bu hafta duyurusu yapılan, Garanti BBVA’nın kalan yüzde 50,15'ini satın almak için gönüllü pay alımı teklifinin çok değerli bir işlem olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin stratejik bir pazar olduğunu ve uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını, BBVA’nın Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda olduğunu, son kararıyla bu konumunu daha da güçlendireceğini iletti.

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BBVA CEO’su Onur Genç de “uzun vadeli hedeflerimizden de anlaşılacağı üzere BBVA, Avrupalı rakipleri arasında en güçlü hedefler koyan banka. Verimlilikteki liderliğimizi pekiştiren değer yaratımıyla daha büyük ve daha kârlı bir banka olacağız.” diye belirtti.

Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ ise, pandemiden sonra Türkiye ekonomisinin güçlü bir toparlanma kaydettiğini ve uzun vadede Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de %3,5 olmasını beklediğini belirtti. “Bu oran, Avrupa’nın büyüme oranından da yüksek. Dolayısıyla, Türkiye’nin coğrafi açıdan Avrupa Birliği’ne yakınlığı, üretim ve küresel ticaret merkezi konumu bankacılık sektörü açısından büyük potansiyel yaratıyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamizmi ile dijitalleşme alanında da büyüme potansiyeline sahip olduğuna değinen Baştuğ, “Dijitalleşmeye yatkın nüfusumuz, ülkemizin dijital dönüşüme ve yeni teknolojik trendlere hızlı adapte olmasını sağlıyor. Öte yandan Türkiye’de yetişkin nüfusun %30’unun hala banka hesabının olmaması, önümüzdeki dönemde finansal kapsayıcılığın artması ve müşteri tabanının büyümesi açısından sektörün büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hane halkı borçlanmasının %17 ile Avrupa Birliği ortalamasının (%69) altında kalması da Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin de iyi olduğuna işaret ediyor.” dedi.