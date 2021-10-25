UNO sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyor

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Sürdürülebilir bir gelecek inşası için sektöre rol model olmaya kararlı olan UNO, geliştirdiği iş modeli ile çevreye, insana ve ekonomiye karşı sorumluluklarını da taahhüt altına alıyor.

Tüm tüketicilerin sağlıklı besine erişimini mümkün kılmak için her gün durmaksızın çalışan UNO, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verdiği projelerle Ar-Ge projelerinden karbon ayak izini azaltmaya kadar her alanda başarılarını ortaya koyuyor ve “Tam Beslen, Dünyayı Koru” sloganını ile hem dünyayı hem de toplumu önemsediğinin altını çiziyor.

Çevresel ve toplumsal sorunların gelecek kuşaklar için daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirten UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı “Geleceğe ilişkin kaygılar artıyor. Sağlıklı yaşamak istiyoruz bunun için iyi besine ve bu besini daha bize gelecek kuşaklarda da sunabilecek sağlıklı bir dünyaya ihtiyacımız var. Bu kaygıların farkındalığıyla, 30 yıldır hiç durmadan çalışan UNO olarak, çevre, toplum ve ekonomi adına, daha besleyici ve sağlıklı bir yaşam için yaptıklarımızı ve hedeflerimizi şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Sıfır Atık Sertifikası ile tescillenen atık yönetimini uluslararası standartlar uygunluğunda yürüten UNO, 2020 yılında uyguladığı geliştirilmiş iş modelleri ile su, elektrik ve doğalgaz kullanımını %5 düşürdü. Yapay zekaya dayanan algoritma yazılımları ile dağıtım operasyonlarını optimize eden UNO, yakıt tüketiminde %20 tasarruf sağlarken, karbon ayak izini azalttı.

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Dünyanın geleceğini korumak adına üzerine düşen sorumlukları yerine getirirken tahılın en iyi halini sofralara taşıyan UNO, TÜBİTAK onaylı ilk ve tek ekmek Ar-Ge Merkezi ile sektöre yenilikleri ile öncülük ediyor, sürdürülebilir beslenmeye katkı sağlıyor.

UNO, TamTane tahılları antik tahıllar ile harmanlayarak ve çeşitlendirerek, şeker ilavesiz, katkı ve koruyucu içermeyen ürünlerini Türkiye’nin 81 ilinde her gün tüketicinin erişimine sunuyor. Ambalajlarındaki oxo-biyo çözünür özelliğiyle, doğada zararlı kalıntı bırakmadan 24 ay içerisinde tamamen çözünen malzeme kullanarak çevreye karşı sorumluluğunu da unutmuyor.

Sürdürülebilirliğin vazgeçilmez bir parçası olan iş yerinde cinsiyet eşitliğine 2020 yılında %35 oranına ulaşan kadın çalışan sayısı ile katkıda bulunan UNO, mesleki eğitimler ve farklı iş modelleri ile bu oranı her sene daha da arttırmayı taahhüt ediyor.

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Bu çalışmaların sektörün de uluslararası standarda ulaşması adına çok önemli olduğunu, UNO olarak ilk adımı Sürdürülebilirlik Raporu ile attıklarını belirten Pehlivanlı, “Bu yıl kamuoyunun takdirine sunduğumuz ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muzda çevreye, ekonomiye ve topluma dokunan, uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı bir araya topladık. Bu raporun sektör için güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise çıtayı yükselterek, durmaksızın daha iyisi için çalışmaya devam etmektir.” dedi.

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Daha iyi bir gelecek için birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Pehlivanlı; “Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde Ardahan-Kars bölgelerinde ekilen Kavılca Buğdayı’na sözleşmeli tarım ile alım garantisi verdik. 13.000 yıllık kavılca buğdayı sadece modern buğdaylara göre daha yüksek olan vitamin ve mineral değerleri ile yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu için ön plana çıkmıyor. Aynı zamanda kuraklığa dayanıklı olması, gübre ve kimyasal ilaç ihtiyaç duymadan yetişmesi nedeniyle de değerli. İklim değişikliği ve kuraklığın gıdanın sürdürülebilirliğini tehdit altına alması sebebiyle, kuraklığa dayanıklı Ata Tohumlarının üretiminin yaygınlaşmasına yönelik projeleri destekliyoruz.” diye devam etti.

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2.500 çalışanı ile günde 1,5 milyon ekmek üreten UNO, üretim sürecinden dağıtıma ve diğer tüm işleyişlerine kadar her alanda sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya ve yeni adımlar atmaya devam ediyor.

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