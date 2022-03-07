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Kritik satın alımlar sonrası Henkel 2021 verilerini duyurdu

#Shiseido#Ekonomi#Teknoloji
Kritik satın alımlar sonrası Henkel 2021 verilerini duyurdu

Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alan Henkel, 130 milyon Euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek, Düsseldorf’ta Yapıştırıcı Teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

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2021 mali yılında 2020’ye kıyasla yüzde 7,8 oranında organik satış büyümesi kaydeden Henkel, yaklaşık 20,1 milyar Euro değerinde organik satışa ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 4,2 oranında artarak 2,7 milyar Euro değerinde gerçekleşti.

Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,4 ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinde gözlenirken, imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık ise 4,56 Euro’ya yükseldi. Bu ise, serbest kur ile yüzde 9,2 oranında kayda değer bir ilerlemeye karşılık geliyor. 

Şirket CEO’su Carsten Knobel düşüncelerini “Ocak ayı sonunda, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerimizi, “Henkel Tüketici Markaları” altında yeni bir iş birimi olarak birleştireceğimizi duyurduk. Bu şekilde, yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefi doğrultusunda, portföyümüzü istikrarlı bir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sağlıyor. Bu durum kendini orta ve uzun vadeli mali hedeflerimizde de gösteriyor. Buna ek olarak, 150 milyon Euro değerinde hacme sahip yeni Girişim Fonu II ve ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ de inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir teşvik sağlıyor. Kurumsal bir marka olarak yeni şeffaf ve dinamik görüntümüz ise amaçlarımıza giden yolda bize güç katıyor” sözleriyle ifade etti.

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#Shiseido#Ekonomi#Teknoloji

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