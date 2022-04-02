Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un katılamaması sebebiyle Genel Kurul toplantısına Ali Y. Koç Başkanlık etti. Toplantıda katılımcılar ile 2021 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç açıklamasında “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında “Koç Topluluğu, böylesi belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise “Koç Topluluğu’nun bilhassa son iki senedir büyük zorluklar altında başarıyla sınanan performansının ardında, hem bir asırlık köklü kurumsal değerlerimizden aldığımız güç hem de inançla sarıldığımız dönüşüm programları sayesinde geliştirdiğimiz modern yetkinliklerimizin büyük rolü var” dedi.