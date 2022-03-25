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Hepsiburada 2021’i yıllık yüzde 54 büyüme ile kapattı

#Hepsiburada#Murat Emirdağ#E-Ticaret
Hepsiburada 2021’i yıllık yüzde 54 büyüme ile kapattı

Hepsiburada, 2021’in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

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Yıllık bazda yüzde 54 büyüme ile toplam satış hacmi 26,2 milyar TL’ye ulaşan Hepsiburada 2021’de, toplam sipariş sayısını yüzde 53, satıcı sayısını yüzde 68, platformdaki ürün adedini ise yüzde 103 oranında artırdı. Şirket, 2021 yılını, son iki çeyrekte üst üste sipariş rekoru kırarak bir çeyrekte ve bir yılda ulaşılan en yüksek sipariş adetleri ile kapattı.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik zorluklar ve yüksek rekabet dinamiklerinin şekillendirdiği 2021 yılında Hepsiburada’nın yüzde 54 oranında büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

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#Hepsiburada#Murat Emirdağ#E-Ticaret

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