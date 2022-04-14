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Ali Ülker: Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik

#Yıldız Holding#Ali Ülker#İhracat
Ali Ülker: Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik

Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini dile getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Atıştırmalık alanında fabrikalarımızdaki yeni teknoloji yatırımlarımızla Türkiye’yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Atıştırmalık işinde aralarında Amerika, İngiltere, Çin, Kenya, Avustralya, Madagaskar, Hollanda, Gana’nın da bulunduğu 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıldığına dikkat çeken Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin, tüketicilerin kısa sürede beğenisini kazanan McVitie’s Jaffa Jonut kek Türkiye’deki AR-GE merkezimizde geliştirildi. Karaman’daki fabrikamızda üretip İngiltere’ye gönderiyoruz. Silivri fabrikamızda Godiva markası altında Domes, çikolata kaplamalı bar, tablet çikolatalar, market serisi gibi geniş bir portföyde üretim yapılıyor. Burada ürettiğimiz ürünleri başta ABD, Japonya, Bileşik Arap Emirlikleri olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz Godiva’lar dünya marketlerinde yerini alıyor. Gebze, Topkapı, Silivri, Karaman ve Ankara’daki fabrikalarımızda üretilen global markalı ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırıyor. Diğer yandan fabrikalarımızın verimliliği, üretim kabiliyetleri çok gelişmiş olduğu için bize global anlamda önemli bir rekabet avantajı da sağlıyor.  Tüm çabamız yatırımlarımızla, üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edip, en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek.”

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#Yıldız Holding#Ali Ülker#İhracat

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