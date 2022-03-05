Süpürgeler akıllandı

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AKILLI robot süpürgeler teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün daha da akıllanıyor. Örneğin, yeni çıkan robot süpürgelerin hemen hepsi, ilk modellerden daha güçlü ve tozları yerden çok daha iyi çekebiliyor. Yeni modelleri büyütülen piller ve daha verimli motorlar ile daha uzun süre görev yapabilir hale getiren teknoloji firmaları, ürünlerin çalışma sesini de ciddi şekilde azaltmış durumda. Bu sayede robot süpürgeler siz uyurken de evinizi süpürebiliyor. Diğer yandan, yeni nesil bazı üst düzey robot süpürgeler çok gelişmiş şarj istasyonları ile geliyor.

Bu istasyonlarda otomatik boşaltma özelliği bile sunuluyor. Böylelikle robot süpürgelere içini boşaltmak için dahi müdahale etmenize gerek kalmıyor. Sunulan bu imkân toza alerjisi olan kişiler tarafından çok seviliyor ve robot süpürgeleri düşünmeniz gereken teknolojik ürünler arasında öne çıkarıyor. Yeni nesil robot süpürgeleri bir önceki nesilden ayıran özelliklerin başında paspas yapmaları geliyor. Önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş hale geleceği açık olarak görülen akıllı robot süpürgeler, başka alanların da gelişmesini hızlandırıyor. Günümüzde artık cam temizliği için bile özel robotik sistemler bulunuyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotik gelecek, insan formundaki robot yardımcılar gerçek olmasa da robot süpürgeler ile temel seviyede gerçek oluyor.