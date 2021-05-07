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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Süleyman Demirel Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor

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Süleyman Demirel Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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