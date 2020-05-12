Şubat işsizliği yüzde 13.6

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 502 bin azalışla 4 milyon 228 bin kişi oldu. Aynı dönemde istihdam oranı gerilerken, kayıtdışılık oranı da düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, işsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0.2 puan düşerken, tarım dışı işsizlik oranı da 1.5 puan düşerek yüzde 15.4 oldu. 15-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı da 1.7 puanlık düşüşle yüzde 24.4’e geriledi. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı da, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 602 bin düşüşle 26 milyon 753 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı 1.7 puanlık azalışla yüzde 43.1 seviyesinde kaldı. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 205 bin kişi arttı. İşgücü şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2.6 puanlık azalışla yüzde 49.9 oldu.

KAYIT DIŞI DÜŞTÜ

Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, 3.5 puan azalarak yüzde 30’a geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yıllık bazda 2.6 puan azalarak 20.2 olarak belirlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise, bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12.7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise bir önceki döneme göre 0.9 puan azalarak yüzde 44.3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da, 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.