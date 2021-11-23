Sualtında ilk kaynak 2022’de

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023’e göre yaptıklarını söyledi. Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, “2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek, ilk kaynağı yapacağız” dedi.

127 MİLYARLIK DESTEK

Bakan Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Dönmez, “Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu’nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak” diye konuştu. Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020’de yüzde 42’nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.





4. GEMİ 2022 BAHARINDA

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Karadeniz’deki doğalgaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Dönmez, “Temmuzda Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahası’na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi” diye konuştu. Dönmez, 4. sondaj gemisinin de 2022’nin bahar aylarında Türkiye’ye ulaşacağını belirterek, “4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

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Elektrik ve doğalgaz sektörleri yatırımlarının bütün hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörümüz geçtiğimiz yıl 21.6 milyar TL’lik yatırım yaptı. Elektrik üretim sektörümüzün 2021 Ekim ayı itibarıyla yaptığı yatırım ise 8.5 milyar TL’ye ulaştı. Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz inşallah. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar TL’lik bir yatırım yapacağız. Doğalgazda yatırımlar durmayacak. Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5.7 milyar TL’lik yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonunu yaptı, bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğalgaz dağıtım ve iletimine 56.6 milyar TL daha yatırım yapacağız.”

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SABİT SAATTEN TASARRUF 6 MİLYAR TL

Türkiye’de sabit saat uygulamasına 2016’da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6.82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi. “Enerjiyle ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaşırken görüyoruz ki buradan kendisine malzeme çıkarmaya çalışan birileri var. İşleri güçleri PR olan, reklam olan güruha elbette bizim vereceğimiz cevap rakamlarla, istatistiklerle olur” diyen Dönmez, sabit saat uygulamasındaki tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirtti.

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YENİ SAYAÇ SİSTEMİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise “Gelecek günlerde sektörümüz ile elbirliği içinde geliştirdiğimiz Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projemizi paylaşacağız. Bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen sistemi hayata geçireceğiz” diye konuştu.