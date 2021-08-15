Su israfını önleyecek hamle

Bu sistem ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu su tüketimi, iklim koşulları, toprak durumu göz önüne alınarak hesaplanacak. Proje ile su israfının önlenmesi, verim kaybının azaltılması hedefleniyor. Bakanlığın sistem ile ilgili yayımladığı kılavuzda yer alan ayrıntılar şöyle:

SULAMA YOKSA VERİM YOK

“Türkiye, yıllık yağış verilerine dayalı yapılan yağış etkinlik sınıflandırmasına göre yarı kuraktan çok nemliye 8 farklı sınıfta değerlendiriliyor. Yarı kurak, az nemli ve yarı nemli özellik gösteren bölgelerin ağırlıkta olduğu ülkemizde, bu bölgelerde gerçekleşen yağış miktarları ve yağışların yıl boyu dağılımları, bitkisel üretimde sulamayı zorunlu kılıyor. Her ne kadar bazı bitkiler sulama olmadan yağışa dayalı veya çok az sulama ile yetiştirilebilse de çoğu zaman sulama olmadan elde edilen verim bu bitkilerde bile sürdürülebilirliği tehdit ediyor.

Bir bitkinin, bir bölgede, belirli bir dönemde ne kadar sulama suyu ihtiyacı olduğunun hesap edilebilmesi için ilk olarak bitki su tüketimi değerlerinin bilinmesine ihtiyaç bulunuyor. Bu bakış açısı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ‘Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi’ (TAGEM-SUET) geliştirdi. Bu hesaplamanın Türk tarımına hizmet etmesi hedefleniyor. SUET kullanıcıya, kişisel hesabında kayıt edilmek üzere, kendi meteorolojik verisi ve kendi bitki verileri ile hesaplama yapma olanağı tanıyor. Sulama programlamada kuraklık ve eksik sulama alternatifleri için verim kaybı yüzdesi ve aşırı sulama koşulları için su kaybı miktarına ilişkin bilgiler de veriyor.”

TABLET VE CEP TELEFONU YETERLİ

“Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama programı ve sulama modülü hesaplamaları, iklim, bitki, toprak ve sulama yöntemi gibi birçok faktöre bağlı” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:”Bu faktörler bölgeler arasında değişiklik gösterebileceği gibi ortak sınırı olan iki parselde dahi farklılık gösterebilir. Her türlü koşulda kullanılabilmesi için SUET sistemi kullanıcı tercihleri veya kullanıcı tarafından veri girişine izin verebilen esnek ve kullanıcı taraflı bir yapıda geliştirildi. SUET kişisel bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları ile uyumlu olacak.”

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