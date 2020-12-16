Stratejik doğalgaz hattı için imzalar atıldı

Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un katılımıyla düzenlenen Türkiye- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı imza töreninde, “BOTAŞ ve SOCAR işbirliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan ülkemiz üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak” dedi.

Nahçıvan’ın 500 bine yakın nüfus ve 500 milyon metreküplük doğalgaz tüketimine sahip olduğunu belirten Dönmez, “Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan biri daha sarılmış olacak. Böylece, Nahçıvan’a Karabağ’ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğalgaz arzı sağlanacak” diye konuştu.

Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Boru Hattı’nın, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğalgaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini söyledi. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümünün 85 kilometre uzunluğa sahip olacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1.5 milyon metreküp doğalgaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak.

20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak.” Dönmez, “Projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Bölgede birçok girişim ve yatırımın önü açılacak” dedi.