Stop Loss Nedir, Nasıl Yapılır? Kripto Ve Borsa'da Koşullu Emir (Stop-Loss) Ne İşe Yarar?

Stop limit, stop loss ve conditional order gibi isimleri bulunan bu emirler, kripto para platformlarında ise stop loss ismi ile karşımıza çıkıyor.

Stop Loss Nedir?

Stop ve limit borsalarda sık kullanılan şartlı bir emir türüdür. Bu emir türünde trigger olarak bir fiyat belirlenir. Alış işlemi için önceden verilen stop-limit emirlerinde en düşük satış fiyatı belirlenen fiyatın üstüne çıktığı zaman otomatik alış emri oluşur. Stop limit emri ile yükseliş kazanılabilir. Stop-loss ya da zarar durdurma emri olarak da bilinen hisse senedi belirli bir fiyat seviyesine ulaştığı zaman bir aracıya verilen ya da satan bir emir türüdür. Bu sistem, yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutabilmek ve olası bir zararı önlemek için geliştirilmiştir.

Satış ile ilgili stop-limit emirlerindeki asıl hedef herhangi bir düşüşle karşı karşıya kalınması durumunda paranızı koruma altına almaktır. Bu yöntem, genellikle az zarar etmek ve karı korumak için kullanılır. Satış stop limitlerinin çalışma mekanizması ise, en yüksek alış emri için ayarlamış olduğunuz tetikleyici fiyatın altına düştüğü zaman satış emri oluşturularak yapılır.

Stop Loss Nasıl Yapılır?

Kullanıcının belirlediği koşullar ortaya çıktığı zaman aktive olan stop-loss sayesinde kullanıcılar piyasayı takip edemediği zamanlarda bile otomatik olarak işlem tahtasına iletilerek farklı emirler hazırlayabilir. Stop-loss emrini verirken, “Average True Range (ATR)” olarak adlandırılan grafik değerlendirmesi yapmanız gerekir.

Çalışılan grafiğin süresine göre, ATR oranını belirleyerek, çıkan sonuca göre de stop-loss emrinin uygulanacağı doğru yer tespit edilebilir. Aynı zamanda, sabit stop-loss emri ile birlikte, iz süren stop-loss emri de istendiği zaman uygulanabilir. Bu sayede otomatik olarak, sizin için doğru nokta bulunur ve verilen emir aktif hale gelir.

Kripto ve Borsa'da Koşullu Emir (Stop-Loss) Ne İşe Yarar?

Stop limit emirleri, çok değerli bir risk yönetim aracıdır. Bu araçları ise, ciddi kayıplara uğramamak için kullanmanız gerekir. Alım satım hedefinize ulaştığınız zaman kar elde edebilmeniz için satış emri verirken de faydalıdırlar. Aynı zamanda, belli bir direnç noktası aşıldıktan sonra ve yükseliş trendi başladıktan bir süre sonra bir varlığı satın alabilmek için de stop - limit al emrini tercih edebilirsiniz.

Bitcoin ve kripto para işlemleri yaparken beklentilerinize, piyasanın durumuna ya da risk değerlendirmenize göre farklı emir çeşitlerini kullanarak pek çok emir verebilirsiniz. Piyasa, limit ile stop piyasa ve stop limit emir çeşitlerini kullanarak Bitcoin ya da kripto para alabilir veya kolayca satabilirsiniz.

Piyasa Emri Nedir?

Piyasa emri, almak veya satmak istediğiniz kripto parayı, o zamanki en iyi fiyattan alarak satabilmenize yardımcı olan bir emir türüdür. Piyasa emri ile bir işlem yaparken bir alış ya da satış fiyatı belirlemeniz gerekmez. İşleminiz, beklemeden anlık bir şekilde gerçekleşir. Piyasa emirleri, emir verdiğiniz andaki emir defterinde yer alan en iyi emir ile eşleşerek gerçekleşir.

En iyi fiyat ile verilen emirden daha yüksek bir miktarda emir verdiğiniz zaman, emrinizin tamamı karşılanana kadar da takip eden emir ya da emirler ile eşleşmeye devam eder. Alım satım emri vereceğiniz zaman kripto paranın fiyatını siz belirlemek istiyorsanız limit emir çeşidini kullanmanız gerekir. Limit emir verirken, emir fiyatını, almak ya da satmak istediğiniz miktarı da belirleme şansına sahip olabilirsiniz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara