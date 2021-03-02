Stop Loss nedir?

Stop Loss, kullanıcının belirlediği koşullar oluştuğunda aktif olan ve kullanıcılar piyasayı takip edemediği durumlarda dahi otomatik olarak işlem tahtasına iletilecek emirler hazırlamaktadır.

Örneğin bir hisse senedi ya da kripto para satın aldığınız zaman, fiyatın %10 altında bir stop-loss emri belirlemek, kaybınızı %10 ile sınırlayacaktır. Böylece yatırımınız değer kaybetmiş olsa bile, kaybınız bu limitin altına düşmeyecektir.