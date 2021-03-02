Stop Loss nedir?
Stop Loss, temel manada zarar durdurma anlamına gelmektedir. Alım ya da satımda zararı durdurma amacıyla kullanılan stop loss emri, hisse senedi belirli bir rakama ulaştığında verilen emir kapsamında satış vermektedir. Bu sistem yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutmak için geliştirilmiştir.
Stop Loss, kullanıcının belirlediği koşullar oluştuğunda aktif olan ve kullanıcılar piyasayı takip edemediği durumlarda dahi otomatik olarak işlem tahtasına iletilecek emirler hazırlamaktadır.
Örneğin bir hisse senedi ya da kripto para satın aldığınız zaman, fiyatın %10 altında bir stop-loss emri belirlemek, kaybınızı %10 ile sınırlayacaktır. Böylece yatırımınız değer kaybetmiş olsa bile, kaybınız bu limitin altına düşmeyecektir.