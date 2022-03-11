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TEKNOFEST geleceğin TURCORN girişimlerini destekliyor

#Teknofest#Teknoloji#Turcorn
TEKNOFEST geleceğin TURCORN girişimlerini destekliyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına katılarak finale kalan takım veya takım üyelerine TEKNOFEST Girişim Programı çerçevesinde hibe desteği sağlanıyor.

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Ön Kuluçka Destek Programı ve Hızlandırma Destek Programı olarak iki farklı program ile geleceğin Turcorn girişimleri destekleniyor. Programa başvurular 28 Mart 2022 tarihinde sona ererken, başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

TEKNOFEST Girişim Programında; teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçirmek istediği iş fikri olan, alacağı destekler ile fikrini olgunlaştırarak girişime dönüştürmek isteyen ekipler 100.000TL hibe destekli Ön Kuluçka Destek Programından faydalanabiliyor. Ön Kuluçka Destek Programı ile TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takım veya takım üyelerine girişimciliğin özendirilmesini, geliştirdikleri projelerini uluslararası rekabet gücüne sahip, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari değeri doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürebilen girişimlerin kurulması amaçlanıyor.

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Hâlihazırda geliştirdikleri projeler ile şirket kurmuş ekipler için de 200.000TL hibe destekli Hızlandırma Destek Programı sunuluyor. Hızlandırma Destek Programı ile TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takım veya takım üyelerinin yarışmaların ardından TEKNOFEST projesi veya farklı proje üzerinde çalışarak şirket kurmuş ve Ar-Ge çalışması yürüten veya ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşıması amaçlanıyor. Sunulan 2 farklı destek programı ile seçilen ekiplere hibe desteğinin yanı sıra girişimcilik eğitimlerinden alanında uzman ve yönetici mentor görüşmelerine, ofis ve patent desteğinden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 12 farklı imkân da sağlanıyor.

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#Teknofest#Teknoloji#Turcorn

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