STA’nın kapsamı genişliyor

İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik iki ülkenin de ticaret hacminin arttırılmasından yana olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,“İngiltere yabancı yatırımcı açısından da Türkiye için önemli. Anlaşmamıza uluslararası yatırımların da dahil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz. Zaten ilk başından itibaren hedefimiz buydu. Öncelikle 1 Ocak’ta hiçbir iş insanımızın ticaretinin etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFA DA FAYDALI

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu’nu kabulünde yaptığı değerlendirmede gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini dile getidi. Pekcan, “Etki analizlerimizi yaptık, AB de yaptı. Bu etki analizi sonucunda zaten Gümrük Birliği demode olmuş, ‘25 yıl devam etsin’ diye yapılmış bir anlaşma değil. Tam üyeliğe geçiş için yapılmış geçici bir anlaşma. Bütün şartlar ona göre dizayn edilmiş zaten. AB’nin yaptığı yeni nesil STA’lar bunun önüne geçiyor. Mevcut anlaşmada hizmet ticareti yok, tarım dahil değil, dijitalleşme, e-ticaret, kamu alımları dahil değil. Bunun güncellenmesinin her iki tarafa da faydası var” dedi. Pekcan, asıl hedeflerinin AB’ye tam üyelik olduğunu ancak tam üyeliğe giden yolda en azından Gümrük Birliği’ndeki güncellemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Pekcan, “Tabi bizim karşımıza zaman zaman Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Yunanistan polemikleri engel olarak çıkabiliyor. Ama Gümrük Birliği’nin güncellenmesi artık sadece Türk iş dünyasının değil, Avrupa iş dünyasının da öncelikli konusu haline geldi. Buradaki güncellemenin öncelikli faydası Türkiye ekonomisine ama Türkiye ekonomisi ile beraber Türk iş dünyasına da faydası var. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde iş dünyamızın da rolü çok önemli. İş dünyası muhataplarını devreye sokmalı, o muhataplar kendi hükümetlerine bunun ne kadar önemli elzem olduğunu anlatmalı” diye konuştu.

BOYKOTUN KALKMASI OLUMLU

Pekcan, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde Körfez ihtilafının çözülmesini ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine de “Bu boykotun kaldırılmasını son derece olumlu, pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz. Zaten pandemi şartlarında, komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde, böyle ambargoların ve boykotların çok da yersiz ve zamansız olduğuna hepimiz hemfikiriz. Bu sadece Katar’ın körfez ülkeleri işbirliğini değil Türkiye’nin işbirliğini de pozitif yönde etkileyecektir” ifadesini kullandı.

‘ÇİN’DEN İTHALAT ARTIŞI ÇOK YÜKSEK’

Çin’den ithalatta pandeminin etkilerinin görüldüğüne değinen Ruhsar Pekcan, “Bilgisayar, telefon, dijitalleşme ile ilgili ürün ithalatında Çin’den çok yüksek ithalat artışımız var. Üstelik bu dönem yerli üreticiyi korumaya yönelik ilave gümrük vergilerini de devreye aldığımız bir dönemdi ve Çin’den yaptığımız ithalatın yüzde 50’si ilave gümrük vergisine tabiydi” dedi. Pekcan, Çin’in 1,4 milyar nüfusuyla, Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Biz orta koridor kullanımına çok önem veriyoruz. İstanbul’dan kalkan trenimiz 13 günde Xian Limanı’na ulaştı. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk. Çin, çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Çin’in yanı sıra o coğrafyadaki, o güzergahtaki diğer ülkelerdeki ticaretimizi de bu doğrultuda artırmayı hedefliyoruz. Çin’in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri bulunuyor. Bunlardan birisi neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın?” ifadelerini kullandı.

ABD’YLE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

ABD’de başkanlık değişimi ile önümüzdeki dönem ticari ilişkilerin nasıl etkileneceğine yönelik bir soru üzerine de Ruhsar Pekcan, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için stratejik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Pekcan, “Sektör sektör çalışmalar yaptık, onların ihtiyacı olan bizim üretici, ihracatçı, rekabetçi olduğumuz sektörlerle, onların ithalatçı olduğu sektörleri bir araya getirdik. Pandemi olmasaydı dağıtıcılarla üreticileri bir araya getireceğimiz toplantılar planlamıştık. Mobilyadan başlamak üzere bu toplantıların tarihi bile belliydi, maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Ama yine de mobilya ihracatımız artış kaydettiğimiz kalemlerden oldu” diye konuştu.