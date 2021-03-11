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Spor tesis işleri yaptırılacaktır
Erzurum Teknik Üniversitesi Futbol Sahası 750 Kişilik Tribün Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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