Spor sahaları ve çevre düzenlemesi tadilat işi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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