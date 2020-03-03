Sözleşmeli çiftçi sayısı 1000’i aştı

Mısır ve patates cipsi alanında da büyük oyuncu olan PepsiCo’nun sözleşmeli olarak çalıştığı çiftçi sayısı Türkiye’de 1000’i geçti. PepsiCo Türkiye’nin yeni CEO’su Ece Aksel de yenilikçi ürünleriyle Pepsi dünyası içinde kendini kanıtlayan PepsiCo Türkiye’nin, tarım işbirlikleriyle büyümeye devam edeceğini açıkladı. Aksel, Türkiye’de cipslik patatesin yüzde 60’ını PepsiCo’nun ürettiğini, sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında da 5 yıl içinde elit patates tohum ihtiyacının da tamamını yerli elit tohumdan karşılamayı hedeflediklerini anlattı. PepsiCo patates üreten çiftçileri ‘AGRO Akademisi’ eğitimleri ile dünyanın en son gelişmeleri ile buluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile de meyve yetiştiren çiftçilere yönelik “Tropicana Bahçe Okulları Programı”nı yürütüyor. 4 yıldır bu program kapsamında 12 bin yeni meyve ağacı fidanı da ekildi. PepsiCO’nun Lay’s cipslerinde bir yenilik de hayata geçti. ARGE’si Türkiye’de gerçekleştirilen Lay’s Fırında yüzde 50 daha az yağ içeriyor. Türkiye ürünün satışında dünya üçüncüsü. Yılda toplam yaklaşık 7 bin 400 ton cips ihraç ederken, içecek fabrikalarından da yaklaşık 1 milyon kasa koli ihracat gerçekleştiriliyor.