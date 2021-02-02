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Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzuna (PRAG) göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (Taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON adresinde 01.03.2021 Pazartesi tarihinde Saat: 15:00’de yapılacaktır.
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