Sosyal medya devlerine 10’ar milyon TL ceza

Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen ve 1 Ekim’de yürürlüğe girerek, günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiren yasa kapsamında 10’ar milyonluk ilk cezalar kesildi. Tebligatlar şirketlerin ABD’deki adreslerine yapılırken, 30 gün içinde yükümlülük yerine getirmezlerse 30 milyon lira daha para cezası kesilecek. Bu süre içinde de temsilci bulundurmazsa Türk şirketlerin, sosyal ağ sağlayıcısı şirketlere reklam vermeleri yasaklanacak. Bu yasağın ardından 3 ay içinde temsilci bildirimi yapılmazsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı bant genişliklerinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu sürenin sonunda da yasanın gereği yerine getirilmezse yine BTK Başkanı bu kez bant genişliğinin yüzde 90 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuracak.

TWITTER’DAN DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, alınan kararı Twitter üzerinden duyurarak, 5 aşamalı yaptırım sürecini özetle şöyle anlattı: “1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliği ile Türkiye’de temsilci bulundurmaktan kaçınan sosyal ağ sağlayıcılarına 5 aşamalı ceza verileceği şirketlere bildirilmiş ve eksikleri tamamlamaları için süre verilmişti. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak.







YÜZDE 90’A ÇIKACAK

Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eden ve Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.”

BANT DARALTMA CAYDIRICI OLUR

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu şirketlerin Türkiye’de ticari işletme kayıtları olmadığı için cezaların yurtdışı merkezlerine BTK tarafından tebliğ edildiğini söyledi. Cezanın tahsili sürecini Hazine ve Maliye Bakanlığının takip edeceğini belirten Ergün, “Ancak bu cezalar ödenmezse nasıl bir yaptırıma bağlanacağı muallakta. Türk firması olsa ceza, ödeme emri gönderiyorsunuz, banka hesapları üzerinden blokeye gidiyorsunuz. Ama bunlarda icra iflas sureti işletilerek tahsilat yapılma imkanı yok gibi. Onları bu anlamda caydıracak tek şey bant daraltma olur. Örneğin Twitter’da bant daraltma uygulanırsa erişim engelleme süreci başlamış olur ki belki o zaman masaya oturabilirler” dedi.

SÜRECİ İŞLETMEYE BAŞLADILAR

Şirketlerin bugüne kadar kamuoyuna kurumsal tek bir açıklama bile yapmadıklarını anımsatan Kürşat Ergün, şöyle konuştu: “Netice itibariyle yasal işlem devrede olduğu için bu süreç yürüyecektir. Hükümet açısından alan daraltmayacağız, tavrı da beklemiyorum. Çünkü süreci işletmeye başladılar. Para cezasını kestik, dediler. Artık bunu uygulamakla yükümlüler. AYM 2011 yılı kararları var, erişim engellemeyi insan haklarına müdahale olarak değerlendirerek kaldırmıştı. Bu şirketlere para cezasının bir önemi yok ama internet kullanıcılarına doğrudan dokunacak tarafı, 3-4 ay sonra alan daraltma gündeme gelecek ve internet kullanım hürriyeti, erişim hakkı devreye girecek. Bu durumda AYM’ye bireysel başvuru olabilir. Başvuru sonrasında AYM eski çerçevede bir karar verecek olursa bu düzenlemeyi iptal eder. Ama yeni bir içtihat, bir karar da ortaya koyabilir, itirazı reddedebilir. Bunları bugünden kestirmek mümkün değil.”

GOOGLE’DAN ‘REKABET’ SAVUNMASI

Rekabet Kurulu, Aralık 2018’de hakim durumu kötüye kullanma suçunu işleyip işlemediğinin tespiti için Google Reklamcılık, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet hakkında soruşturma açılması kararı almıştı. Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından, dün sözlü savunma COVID-19 salgını nedeniyle online yapıldı.

Kurumun Havelsan Diyalog sistemi ile yaptığı oturumda, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve üyeler yerlerini alırken, savunma tarafı temsilci ve şirket üyeleri ile tercümanlar online görüşme sistemiyle katıldı. Oturum, canlı olarak da yayımlandı. Soruşturma heyeti, ‘adwords reklam’ olarak adlandırılan arama sonuçlarının listelendiği sayfada reklam olarak gösterme işleminde hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla başladı.

İşletilen reklam gösterme yöntemlerinde, reklamverenler lehine diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını iddia etti. Soruşturmanın idari para cezası dışında, Google şirketinden, arama sonucu sayfada listelenen sonuçların reklam verenler ile vermeyenleri makul ölçüde gösterecek şekilde ayarlama yapması, metin reklamlarının, (adwords) reklam olduklarının belirgin şekilde gösterilmesine yönelik uyum zorunluluklarını da kapsadığı anımsatıldı. Google adına sözlü savunmayı Avukat Gönenç Gürkaynak ve Korhan Yıldırım ise soruşturmanın rekabet hukuku açısından küresel çapta örnek nitelikte olduğu vurgulanmasına karşın iddiaların somut delillerle ispatlanamadığını belirtti.