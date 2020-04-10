‘Sosyal alımlarda KDV indirilsin’

Kadın başkanlar, TBB’nin önerisiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan belediyelere olağanüstü süreç geçene kadar acil çözüm bekleyen ihtiyaçlar için kaynak talebinde bulundu. Başkanlar, belediyelerin ve bağlı idarelerin SSK primlerinin 6 ay süreyle faizsiz ertelenerek, söz konusu tutarların 2021 yılında eşit taksitle ödenmesini, belediyelerin sağlık ve sosyal yardıma ilişkin mal/hizmet alımlarında KDV oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 1 uygulanmasını gibi öneriler getirdi.

SOSYAL YARDIMA DESTEK

Kadın başkanlar belediyelerinin ulaşım şirketlerinin akaryakıt alımlarında ÖTV oranlarının düşürülmesi önerisi de getirdi. Belediye meclisi toplantılarının ertelendiğine dikkat çeken başkanlar, “Koronavirüs riski nedeniyle olağanüstü Meclis toplantıları yapma hakkımız var. Ancak bu virüs nedeniyle sıkıntı yaratabilir. Encümene ivedi kararlar için yetki verilmesi bizim adım atmamızı ve daha rahat karar almamızı kolaylaştıracaktır. Bütçe, borçlanma, gelir-gider tarifelerinin belirlenmesi, şartlı bağışların kabulü, sermaye artışı, taşınmaz mal alımı gibi bazı kalemlerin encümene devredilmesini istiyoruz” talebini dile getirdiler. Başkanlar, “Gelirler 3’te 1 azaldı, giderler arttı. Sosyal yardımlar için ek destek yapılmalı” dediler. Toplantıda başkanlardan gelen önerilerin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile paylaşılması kararı da çıktı.