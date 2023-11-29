Son yılların en büyük yabancı satın alması... Çimentoya 740 milyon dolarlık Tayvan yatırımı

Haberin Devamı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Uzakdoğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 2018’de başlayan ortaklıkta yeni bir işbirliğine gidildi. İki şirket arasında yapılan anlaşma sonucu, son dönemdeki en büyük yabancı yatırımlarından birine imza atıldı. Bu kapsamda, OYAK’ın Cimpor Portugal Holdings’de sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hisselerinin TCC’ye satılacağı duyuruldu. Bu şirketin hisselerinin yüzde 100 işletme değerinin ise 800 milyon Euro olduğu belirtildi. Böylece OYAK, Portekiz merkezli Cimpor’da yüzde 60 hissesinin tamamını 480 milyon Euro’ya satmış oldu.

Bu satışın haricinde ayrıca OYAK’ın, OYAK Denizli Çimento’da sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yüzde 20’si de 193.4 milyon Euro bedelle TCC’ye devredilecek. Tarafların 8 Aralık’a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamaları bekleniyor.

Haberin Devamı

3 ALANDA DAHA ORTAKLIK SİNYALİ

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, satışlar sayesinde ciddi boyutta nakit kaynak sağlanacağını belirtti. Erdem, şu bilgileri verdi: “OYAK Çimento’daki uluslararası ortağımız TCC ile ön mutabakata vardığımız anlaşma sonucunda ülkemize yaklaşık 740 milyon dolar tutarında nakit kaynak sağlanacak. TCC ile beraber elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda da Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir’in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız da devam ediyor.”

‘GÜVENDİK, PAYIMIZI ARTIRMA KARARI ALDIK’

Beş yıl önce OYAK’la yaptıkları ortaklıkla birlikte uluslararası alandaki yatırımlarının ivme kazandığını belirten TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang ise, “Türkiye’ye olan güvenimizden dolayı bu ortaklıktaki payımızı artırmaya karar verdik” diye konuştu. Chand ayrıca, OYAK’la birlikte Türkiye’de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.