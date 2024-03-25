Son üç ayda 360 internet kafe faaliyetlerine son verdi... İnternet kafeler bir bir gidiyor

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BİR dönemin en popüler girişimcilik alanlarından biri olan internet kafeler son yıllarda unutuldu. 1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında henüz her eve bilgisayar ve internet girmemişken önemli bir ihtiyacı karşılayan, oyun oynamanın yanında sosyalleşmeye de önemli katkı sunan internet kafeler mahalle ekonomi için oldukça önemli bir yer tutuyordu. Hatta bir dönem internet kafelere ilgi o kadar fazlaydı ki işletme sahipleri karmaşanın önüne geçebilmek için sıra listeleri hazırlıyordu.

3 AYDA 360’I KAPANDI

Ancak şimdilerde durum çok başka. Bu alandaki son gelişmeleri Hürriyet’e anlatan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” diye konuştu.

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İlhan Taşkıran

MASA BAŞINA 80 BİN LİRA

Bu süreçte internet kafelerin kapanmasının ana nedeninin maliyetler olduğunu işaret eden İlhan Taşkıran, “İnternet kafeler enflasyona yenildi. Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor” dedi. Taşkıran, artan kira fiyatları ve akıllı telefonların yaygınlaşmasının da internet kafelerin ayakta durmakta zorlanmasında etkili olduğunu söyledi.

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Eski nesil internet kafeler kapanmalarını sürdürürken bazı işletmeler ise yeni nesil oyun salonlarına yatırım yapıyor.

50 KURUŞTAN 40 LİRAYA

ÖZELLİKLE 1990’lı yıllarda doğanların sıkça kullandığı bir cümle olan “Abi benim masamı 50 kuruş uzatır mısın?” cümlesi ise mazide kalan kısımların arasına yazıldı. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor” dedi.

NE KADAR KAZANIYORLAR

İNTERNET kafelerin dönüştüğünü ve bu alanda yeni bir oyun dünyası oluştuğunu vurgulayan İlhan Taşkıran, “Artık internet kafeler daha çok Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler gibi alanlarda popülerliğini koruyor. Çoğu bir oyun salonuna dönüştü. Gaming merkezlerine dönüşenler ise iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Şu an 100 bilgisayarla hizmet veren bir salonun aylık geliri 400 ila 600 bin lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.