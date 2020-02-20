Son dakika... Victoria's Secret satıldı

L Brands iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın hakim hisselerini yatırım firması Sycamore Partners'a 1.1 milyar dolar değerleme ile satıyor.



Şirketin bu satışı Bath & Body Works isimli diğer markasına yoğunlaşmak için yapacağı düşünülüyor.



L Brands'ten yapılan açıklamada uzun süredir şirketin CEO'su olarak görev yapan Leslie Wexner'ın da bu işlem tamamlandıktan sonra görevini bırakacağı ve onursal başkan olacağı açıklanmıştı.



Ohio merkezli The Columbus firması Sycamore Partners'in Victoria's Secret'ın %55'ine sahip olacağını ve şirketi ortaklık şirketi statüsüne geçireceğini söyledi. L Brands bu ortaklıkta %45 hisse sahibi olacak.





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