Son dakika... Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.



MESLEKİ, İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %22,6, hizmetler %20,7, diğer hizmet faaliyetleri %11,7, sanayi %10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri %4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %19,9, inşaat %6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise %5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı.

BAKAN ELVAN: HERKES BÜYÜMEDEN YARARLANACAK

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Elvan açıklamasında, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.



Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.



Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 30, 2021

GSYH ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1 TRİLYON 915 MİLYAR 467 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %2,4 azaldı.

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Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ



İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,3, net işletme artığı/karma gelir ise %38,6 arttı.

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İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %30,1 iken bu oran 2021 yılında %29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,4'ten %54,6'ya yükseldi.

BAKAN MUŞ: BÜYÜMENİN YÜZDE 92'Sİ İHRACAT KATKISIYLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye ekonomisindeki güçlü büyümeye yönelik olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Muş "Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor.



Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü.



Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu.



Büyümemizin %92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti.



İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 30, 2021

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk canlı yayınında büyüme rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Prof. Şener şu ifadeleri kullandı: