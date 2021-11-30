Son dakika... Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.
MESLEKİ, İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %22,6, hizmetler %20,7, diğer hizmet faaliyetleri %11,7, sanayi %10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri %4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %19,9, inşaat %6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise %5,9 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı.
BAKAN ELVAN: HERKES BÜYÜMEDEN YARARLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Elvan açıklamasında, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.
Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 30, 2021
Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir
GSYH ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1 TRİLYON 915 MİLYAR 467 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.
YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %2,4 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı.
İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ
İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,3, net işletme artığı/karma gelir ise %38,6 arttı.
BAKAN MUŞ: BÜYÜMENİN YÜZDE 92'Sİ İHRACAT KATKISIYLA GERÇEKLEŞTİ
Türkiye ekonomisindeki güçlü büyümeye yönelik olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Muş "Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.
Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 30, 2021
Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü.
Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu.
Büyümemizin %92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti.
İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk canlı yayınında büyüme rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Prof. Şener şu ifadeleri kullandı:
Büyüme ile ilgili piyasaların araştırmaları 7,8'di ancak 7,4 oranında bir büyüme geldi. Bu durumun şöyle önemi var. İhracatın bu büyümedeki payı son 1 yılda önem arz etmeye başladı.
Aynı zamanda ihracattaki büyüme yüzde 25'in üzerine çıkmış durumda. Büyümedeki unsur ihracatın payının artmaya devam etmesi. Cari açığı düşüreceğiz dediği kısım burada teyit ediliyor.
Son 2 çeyrektir hızlı bir şekilde ihracatın büyümeye katkısının arttığını görüyoruz. Bu bize yılın tamamı için umut veriyor.
Dolar bazında da 225 milyar doların çeyreklik bazda yakalanması yılın tamamında 850 milyar doların üzerine çıkacağımızın göstergesi.