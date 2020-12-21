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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'nin en yükseği! 262 metreye ulaştı...

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Son dakika... Türkiye'nin en yükseği! 262 metreye ulaştı...
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Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Son dakika... Türkiyenin en yükseği 262 metreye ulaştı...

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı ifade edilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 818 bin 235 metreküp olduğu aktarıldı.

Son dakika... Türkiyenin en yükseği 262 metreye ulaştı...

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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