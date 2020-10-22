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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tüketici Güven Endeksi açıklandı

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Son dakika... Tüketici Güven Endeksi açıklandı
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Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında 81.9 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından  hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı  Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 69,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu  endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında %3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi  endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 79,5  oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi  endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak
81,4 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı  tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8  iken, Ekim ayında %3,9 oranında artarak 97,4 oldu.

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