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Son dakika... TOKİ'den Tuzla konutları açıklaması

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#TOKİ#Tuzla#Konut
Son dakika... TOKİden Tuzla konutları açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 15:17

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konutlara açıklama yaptı.

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İşte TOKİ'den yapılan açıklama...

İdaremizce ülke genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak 100 bin sosyal konut kampanyası ilan edilmiş ve bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında 5.750 konut planlanmıştır. Söz konusu proje için Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde İdaremiz mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanı tespit edilmiş, kura ile 5.750 adet hak sahibi belirlenmiştir.
Vatandaşlarımıza biran evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlanmış ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkii ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alani olarak belirlenmiştir.

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Yapılan imar planı ve imar uygulamasına gelen itirazlar neticesinde konut alanları oluşturulmuş ve mevcut askeri birliklerin saha dışına alınarak proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesini müteakip 5.750 konutun, 3.077 konutunda inşaatlarımıza başlanılmış olup inşaatlar hızla ilerlemektedir.

Kalan konutların da yer alacağı alanlarda mülkiyet ve plan sorunlarından arındırılarak ve üzerindeki mevcut işgalli yapılar yıkılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmiştir.

Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir.

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#TOKİ#Tuzla#Konut

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