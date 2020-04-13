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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Ticaret Bakanlığı uyardı! Kart sahipleri dikkat...

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Son dakika... Ticaret Bakanlığı uyardı! Kart sahipleri dikkat...
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Ticaret Bakanlığı, "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

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