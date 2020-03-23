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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Son dakika... TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti

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Son dakika... TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti
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TEB, şubelerinde bankacılık işlemlerini sağlıklı ve aksatmadan sürdürebilmek için 23.03.2020 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün 12.00 – 17.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Türkiye ekonomi Bankası (TEB) şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. TEB'den yapılan kısa açıklamaya göre, banka, şubelerinde bankacılık işlemlerini sağlıklı ve aksatmadan sürdürebilmek için bugün itibarıyla hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı diğer bankalar da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına önlem amaçlı mesai saatlerini güncellediklerini açıklamıştı. 

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